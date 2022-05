“La buttano sempre lì” Isola | arriva Soleil ed è già ‘delirio’ Veleno dalla vip

(Di martedì 31 maggio 2022)Sorge è sbarcata all’Famosi. Dopo un primo rifiuto, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha accettato l’invito di Ilary Blasi ed è partita alla volta dell’Honduras insieme a Vera Gemma. In un primo momentoaveva rifiutato ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione, ha accettato”, aveva annunciato “The Pipol Tv” . Neanche il tempo di mettere piede sulla spiaggia che Daniela Martani è andata controSorge. Daniela Martani contro– Il pubblico dell’dei Famosi si aspettava di vedere entrare in gioco “Le piratesse” nella puntata di lunedì 30 maggio 2022 ma così non è stato. O meglio, non proprio perchéSorge e Vera Gemma non sono ancora ...

Pubblicità

santillana63 : @Hochyjazz @MarceVann @ladyrosmarino @EnricoLetta se non li buttano nella guerra trovano sempre dove buttarli.. -

RiminiToday

... 'Non ha il benché minimo talento' Daniela Martani ,in questo suo post pubblicato su ... 'E niente ormai lain tutti i reality, una completamente priva di talento...' E tanti altri ...Per fortuna, la caccia èpiù avversata dai cittadini e i dati presentati ieri da Eurispes lo ... I russicadaveri ucraini in un supermercato'. Foto su Telegram Mariupol Now Altre News ... Di frutta e verdura non si butta via niente: nuova puntata per 'La Natura dal campo alla tavola'