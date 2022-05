La bambina nata con il “sorriso permanente” | solo 14 casi nel mondo La madre | «Uno choc | non l’hanno diagnosticato»

Leggi su blog.libero

(Di martedì 31 maggio 2022) Quando la piccola Ayla Summer Mucha è venuta alha sopreso tutti: i giovani genitori, ma anche i medici più esperti dell’ospedale in cui è. La piccola australiana è una delle 14 persone alad essere affetta da una rara condizione nota come “perenne”, tecnicamente “macrostomia bilaterale”. La sindrome comporta un allungamento anomalo ai lati della bocca che dà l’impressione proprio di un. Dopo l’impatto iniziale – «Per noi è stato un enorme», ha detto la– laè diventata velocemente una dolce beniamina dei social, poiché i genitori hanno deciso di condividere sue foto e video per sensibilizzare sulla rara condizione. «Io e Blaize (il padre n.d.r) non eravamo a conoscenza di questa condizione né avevo ...