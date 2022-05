Kevin Spacey presenzierà volontariamente in tribunale per difendersi dalle accuse di violenza sessuale (Di martedì 31 maggio 2022) L'attore di American Beauty e House of Cards Kevin Spacey ha dichiarato che apparirà volontariamente in tribunale nel Regno Unito per difendersi dalle ultime accuse nei suoi confronti. Torniamo a parlare di Kevin Spacey e delle sue beghe legali: l'attore, che recentemente è stato nuovamente accusato di violenza sessuale (il Crown Prosecution Service ha autorizzato le accuse di aggressione sessuale e rapporto non consensuale da parte di tre uomini nei confronti di Spacey), ha fatto sapere che apparirà di sua volontà in tribunale per provare la propria innocenza. A segnalarlo è il sito Deadline, che riporta le dichiarazioni dell'attore di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) L'attore di American Beauty e House of Cardsha dichiarato che appariràinnel Regno Unito perultimenei suoi confronti. Torniamo a parlare die delle sue beghe legali: l'attore, che recentemente è stato nuovamente accusato di(il Crown Prosecution Service ha autorizzato ledi aggressionee rapporto non consensuale da parte di tre uomini nei confronti di), ha fatto sapere che apparirà di sua volontà inper provare la propria innocenza. A segnalarlo è il sito Deadline, che riporta le dichiarazioni dell'attore di ...

