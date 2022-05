Juventus, Demiral può rientrare a Torino: sfuma il riscatto dell’Atalanta? (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero riaccogliere a Torino Demiral che potrebbe non essere riscattato dall’Atalanta Merih Demiral potrebbe tornare alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Uno scenario che da improbabile si sta facendo sempre più possibile negli ultimi giorni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore che un anno fa è passato all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto per circa 20 milioni potrebbe ora tornare alla Juve (solo di passaggio o in maniera permanente?). La Dea, si legge, avrà tempo fino al 15 giugno per decidere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Calciomercato: i bianconeri potrebbero riaccogliere ache potrebbe non essere riscattato dall’Atalanta Merihpotrebbe tornare allanel prossimo calciomercato estivo. Uno scenario che da improbabile si sta facendo sempre più possibile negli ultimi giorni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore che un anno fa è passato all’Atalanta in prestito oneroso con diritto diper circa 20 milioni potrebbe ora tornare alla Juve (solo di passaggio o in maniera permanente?). La Dea, si legge, avrà tempo fino al 15 giugno per decidere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

