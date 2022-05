Juventus, buone nuove per Allegri: Chiesa torna a correre – VIDEO (Di martedì 31 maggio 2022) Juventus, buone nuove per Allegri: Chiesa torna a correre. L’esterno bianconero si avvicina al rientro Prosegue il recupero di Federico Chiesa dopo il bruttissimo infortunio rimediato lo scorso gennaio, che gli farà saltare anche l’inizio della prossima stagione. L’esterno bianconero, che non brucerà le tappe, è tornato a correre alla Continassa: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexChiesa) Questo il VIDEO pubblicato sui social dal talento della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022)per. L’esterno bianconero si avvicina al rientro Prosegue il recupero di Federicodopo il bruttissimo infortunio rimediato lo scorso gennaio, che gli farà saltare anche l’inizio della prossima stagione. L’esterno bianconero, che non brucerà le tappe, èto aalla Continassa: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico(@fedex) Questo ilpubblicato sui social dal talento della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

