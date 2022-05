Juventus | Allegri su Dybala | “È divino | ma si è sentito come Messi”

Pubblicità

sportmediaset : Allegri: 'Dybala si è creduto Messi, De Ligt e Locatelli prossimi leader' #juventus #allegri #dybala… - Gazzetta_it : #Juve, #Kulusevski nel Tottenham di Conte entusiasma: è la grande sconfitta di Allegri. Che cerca ali di 34 anni… - calciomercatoit : ??Luca Momblano lancia l'indiscrezione su #Balotelli: “È stato proposto alla #Juve su input del giocatore, che conos… - TuttoJuve24 : Juventus, Allegri: “Inter, Milan e Napoli non erano superiori a noi” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - Luca47788378 : RT @sportmediaset: Allegri: 'Dybala si è creduto Messi, De Ligt e Locatelli prossimi leader' #juventus #allegri #dybala -

Massimiliano©LaPresseUn evento di gala per il calcio mondiale, che sarà anche un'occasione importante per degli incontri di mercato che vedranno protagonista la. In particolare, ...Locatelli è stato un ottimo acquisto, io credo che un domani potrà essere il capitano della", diceche a proposito di leadership dice: "O ce l'hai o difficilmente ti viene a una ...La Juventus sembra essere vicina al primo nuovo acquisto del mercato estivo; si tratta di un attaccante ma non parliamo di Di Maria.Attualmente al quarto posto nella classifica all-time di giocatori con più presenze in Nazionale – siamo a quota 121 – l’oggetto del desiderio della Juve ha preso una decisone ... appetito fortemente ...