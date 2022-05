Juve, il meme fa impazzire i tifosi: 'Ecco cosa aspettiamo...' FOTO (Di martedì 31 maggio 2022) "cosa aspettano con impazienza le altre persone vs. cosa aspettiamo con impazienza noi". Ha fatto impazzire i tifosi bianconeri il... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) "aspettano con impazienza le altre persone vs.con impazienza noi". Ha fattobianconeri il...

Pubblicità

r1voluzionenera : RT @idirinho_93: Comunque SuperMario Balotelli alla Juve mi gaserebbe Solo per fare i meme ovviamente ?? - LePortinaie : Ragazzi per favore, Balotelli oltre ai meme è un grande no, uno del suo carattere non riuscirebbe a stare a Torino… - G_Agozzino : RT @idirinho_93: Comunque SuperMario Balotelli alla Juve mi gaserebbe Solo per fare i meme ovviamente ?? - idirinho_93 : Comunque SuperMario Balotelli alla Juve mi gaserebbe Solo per fare i meme ovviamente ?? - Cinematic_RaFF0 : @kravotz Juventibus su twitch sono dei meme viventi, hanno pure paragonato il Real di ieri con la juve di Allegri ... -