Juve, Allegri vuole un suo Giroud: c'è Arnautovic nel mirino. Ma il Bologna... (Di martedì 31 maggio 2022) Allegri vuole un vice-Vlahovic che sia uno come Giroud. Proprio Giroud sarebbe meglio, ma quel treno è ormai passato. Tra chi gli può... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022)un vice-Vlahovic che sia uno come. Propriosarebbe meglio, ma quel treno è ormai passato. Tra chi gli può...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, #Kulusevski nel Tottenham di Conte entusiasma: è la grande sconfitta di Allegri. Che cerca ali di 34 anni… - DAZN_IT : La verità sul possibile ritorno di Pogba alla Juve? La svela Allegri ?? TeoreMAX, prossimamente su DAZN. #Allegri… - GoalItalia : 'La Juve sarebbe un sogno, ma i giovani devono giocare' ? Fagioli manda un messaggio ad Allegri ?? - contact17 : @juventusfc #tevez, @daniel alves e @ronaldo (plurivincitori di champions) se ne sono andati dalla juve per avversi… - alfonso_unial : Juve, Allegri: 'De Ligt e Locatelli leader, Vlahovic ancora no. Ecco perché ho detto no al Real Madrid. Pogba e Dyb… -