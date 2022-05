Juve, Allegri: 'De Ligt e Locatelli leader, Vlahovic ancora no. Dybala e Pogba…' (Di martedì 31 maggio 2022) "TeoreMax - La versione di Allegri". L'allenatore della Juventus si racconta in un'intervista all'ex difensore bianconero... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) "TeoreMax - La versione di". L'allenatore dellantus si racconta in un'intervista all'ex difensore bianconero...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, #Kulusevski nel Tottenham di Conte entusiasma: è la grande sconfitta di Allegri. Che cerca ali di 34 anni… - cmdotcom : #Juve, #DiMaria si avvicina: la mossa di #Allegri per sbloccare la trattativa - DAZN_IT : La verità sul possibile ritorno di Pogba alla Juve? La svela Allegri ?? TeoreMAX, prossimamente su DAZN. #Allegri… - cmdotcom : #Juve, #Allegri: '#DeLigt e #Locatelli leader, #Vlahovic ancora no. #Dybala e #Pogba…' - sportli26181512 : Juve, Allegri: 'De Ligt e Locatelli leader, Vlahovic ancora no. Dybala e Pogba…': 'TeoreMax - La versione di Allegr… -