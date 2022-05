Joseph Capriati & Friends, la storica prima volta della techno allo stadio Diego Armando Maradona (Di martedì 31 maggio 2022) L'evento benefico organizzato per finanziare Unicef Italia impegnata nel sostegno ai bambini ucraini è stato un inno alla vena artistica napoletana Musica e beneficenza vanno a braccetto da sempre, abbinare invece techno e impegno sociale è quantomeno inconsueto dalle nostre parti, a differenza del nord Europa dove il dialogo tra istituzioni e musica elettronica è aperto, vivo e proficuo da decenni. Già per questo Joseph Capriati & Friends è una primizia, … Leggi su it.mashable (Di martedì 31 maggio 2022) L'evento benefico organizzato per finanziare Unicef Italia impegnata nel sostegno ai bambini ucraini è stato un inno alla vena artistica napoletana Musica e beneficenza vanno a braccetto da sempre, abbinare invecee impegno sociale è quantomeno inconsueto dalle nostre parti, a differenza del nord Europa dove il dialogo tra istituzioni e musica elettronica è aperto, vivo e proficuo da decenni. Già per questoè una primizia, …

Pubblicità

infoitsport : Joseph Capriati & Friends: un successo allo stadio Maradona dedicato alla beneficenza - radio_m2o : #JosephCapriati & friends, il 28 maggio a Napoli 12 ore di musica per sostenere l’ #Unicef . - TheWay_Mag : Allo stadio Maradona di Napoli l’evento spettacolo di Joseph Capriati & Friends - MondoNapoli : Lavezzi torna a Napoli: Il pocho presente al Maradona in occasione del concerto di Joseph Capriati -… - tonizeta24 : JOSEPH CAPRIATI & friends stadio Diego Armando Maradona NAPOLI Unicef It... -