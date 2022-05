Johnny Depp vs Amber Heard: la giuria pone la prima domanda dopo cinque ore di deliberazione (Di martedì 31 maggio 2022) Gli avvocati di Johnny Depp, Camille Vasquez e Ben Chew, si sono abbracciati quando hanno ascoltato la prima domanda posta dalla giuria dopo cinque ore di deliberazione. Qualche minuto fa, la giuria del processo di Johnny Depp e Amber Heard ha posto la prima domanda dall'inizio delle deliberazioni di venerdì scorso. Ai giurati sono state fornite domande a cui devono rispondere per determinare se la Heard abbia diffamato Depp con l'editoriale del Washington Post che ha scritto nel 2018 descrivendosi come "un personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici". La domanda dei giurati è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Gli avvocati di, Camille Vasquez e Ben Chew, si sono abbracciati quando hanno ascoltato laposta dallaore di. Qualche minuto fa, ladel processo diha posto ladall'inizio delle deliberazioni di venerdì scorso. Ai giurati sono state fornite domande a cui devono rispondere per determinare se laabbia diffamatocon l'editoriale del Washington Post che ha scritto nel 2018 descrivendosi come "un personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici". Ladei giurati è ...

RaiNews : Attesa oggi la sentenza per il processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard che è anche, a tutti gli eff… - selenamoncoeur : RT @per_giustizia: La gente si è rivoltata contro Amber Heard, non perché Johnny Depp sia un uomo potente o un attore famoso, ma perché abb… - mondodifantasia : @iesovcors johnny depp in assoluto seguito da molte altre ahahah - hysteriaa93 : Letteralmente io da stamattina che refresho la pagina di google 'johnny depp trial verdict'. LOL - GarciaaNegri : Puro pinche Johnny Depp ?????? -