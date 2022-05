Johnny Depp ha soggiornato al Ritz durante il processo, con cene a base di pollo alla parmigiana e vino rosso (Di martedì 31 maggio 2022) Johnny Depp, secondo quanto riferito da alcune testate statunitensi, avrebbe soggiornato al Ritz durante il processo, cenando con il suo entourage e i suoi avvocati presso il The Palm. Johnny Depp avrebbe passato svariate settimane al Ritz-Carlton in Virginia durante il processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard che si sta svolgendo presso il tribunale di Farifax. La star, al fine di riprendersi dalla sua routine quotidiana in aula, avrebbe spesso cenato con pollo alla parmigiana e vino rosso, secondo quanto riportato da Fox News Digital. Situata a circa 15 minuti dal tribunale della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022), secondo quanto riferito da alcune testate statunitensi, avrebbealil, cenando con il suo entourage e i suoi avvocati presso il The Palm.avrebbe passato svariate settimane al-Carlton in Virginiailper diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard che si sta svolgendo presso il tribunale di Farifax. La star, al fine di riprendersi dsua routine quotidiana in aula, avrebbe spesso cenato con, secondo quanto riportato da Fox News Digital. Situata a circa 15 minuti dal tribunale della ...

