Johnny Depp e Amber Heard: oggi è in atto il verdetto finale della giuria (Di martedì 31 maggio 2022) La giuria torna oggi in camera di consiglio per decidere sulla doppia querela in esame tra Johnny Depp e Amber Heard: L'attore ha chiesto all'ex moglie 50 milioni di dollari per i presunti danni causati da un articolo comparso sul Washington Post, lei ha risposto con una richiesta di 100 milioni. Il caso Johnny Depp e Amber Heard si avvia verso una conclusione Dopo oltre 100 ore di testimonianze, è arrivata alle battute finali la guerra legale tra gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard: la giuria si è ritirata in camera di consiglio al termine dell'ultima udienza del processo che si è svolto per sei settimane

