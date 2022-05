Jessica Selassié annuncia una novità: ecco di cosa si tratta (Di martedì 31 maggio 2022) Jessica Selassié ha annunciato dal suo profilo Instagram una novità per i numerosissimi follower: ecco di cosa si tratta Jessica Selassié è stata una grande protagonista dell’edizione sei del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa di Cinecittà come unico concorrente con le sue sorelle Clarissa e Lulù, poi hanno giocato singolarmente e piano piano Jess è riuscita a conquistare tutti, arrivando a vincere il reality Mediaset. Dopo è stato un crescendo di impegni lavorativi, ma non ha mai trascurato i suoi follower, mostrandosi su Ig e aggiornandoli sui suoi progetti tra un viaggio e l’altro su e giù da Roma-Napoli e Milano. Proprio da Milano, pochi minuti fa, la principessa etiope ha fatto una storia, mostrando la pausa di un meeting di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022)hato dal suo profilo Instagram unaper i numerosissimi follower:disiè stata una grande protagonista dell’edizione sei del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa di Cinecittà come unico concorrente con le sue sorelle Clarissa e Lulù, poi hanno giocato singolarmente e piano piano Jess è riuscita a conquistare tutti, arrivando a vincere il reality Mediaset. Dopo è stato un crescendo di impegni lavorativi, ma non ha mai trascurato i suoi follower, mostrandosi su Ig e aggiornandoli sui suoi progetti tra un viaggio e l’altro su e giù da Roma-Napoli e Milano. Proprio da Milano, pochi minuti fa, la principessa etiope ha fatto una storia, mostrando la pausa di un meeting di ...

Pubblicità

361_magazine : Jessica Selassié ha annunciato dal suo profilo Instagram una novità per i numerosissimi follower: ecco di cosa si t… - SteppyGio : RT @Tivvuanalizer: #jeru #jessvip Jessy sei di una bellezza disarmante ?? Tutta la F pesantissima di Jessica Selassie ?? Ti amiamoooo ?????? ht… - tsunamidieci : - ha perduto ufficialmente la compagna - se ti riferisci a Jessica selassiè non ti saprei rispondere, ho smesso d… - Namjin88886848 : RT @TheJeruTimes: NOTIZIA SOCIAL Jessica Selassié sbarca sulla piattaforma Tik Tok! In attesa di scoprire quali iconici contenuti ci regale… - SteppyGio : RT @TheJeruTimes: NOTIZIA SOCIAL Jessica Selassié sbarca sulla piattaforma Tik Tok! In attesa di scoprire quali iconici contenuti ci regale… -