Jamie Lee Curtis ha officiato il matrimonio cosplay della figlia con la sua compagna (Di martedì 31 maggio 2022) Jamie Lee Curtis ha pubblicato dei bellissimi scatti del giorno delle nozze di sua figlia, che ha scelto di sposarsi con la sua compagna con un matrimonio cosplay. È stata proprio l’attrice ad officiare la cerimonia a tema World of Warcraft e tutti, compresa lei, erano vestiti in costume. Vi raccomandiamo... Jamie Lee Curtis, che officerà il matrimonio della figlia transgender Nella prima foto Jamie Lee Curtis posa tra le spose tutte e tre addobbate in perfetto stile fantasy del videogioco a cui si ispira il matrimonio. “La moglie è dolce”, ha scritto nella caption aggiungendo i nomi e la ... Leggi su diredonna (Di martedì 31 maggio 2022)Leeha pubblicato dei bellissimi scatti del giorno delle nozze di sua, che ha scelto di sposarsi con la suacon un. È stata proprio l’attrice ad officiare la cerimonia a tema World of Warcraft e tutti, compresa lei, erano vestiti in costume. Vi raccomandiamo...Lee, che officerà iltransgender Nella prima fotoLeeposa tra le spose tutte e tre addobbate in perfetto stile fantasy del videogioco a cui si ispira il. “La moglie è dolce”, ha scritto nella caption aggiungendo i nomi e la ...

Pubblicità

infoitcultura : Jamie Lee Curtis ha officiato il matrimonio cosplay della figlia con la sua compagna - Piolozzo : E l’ombretto azzurro a palate (una tonalità, fra l’altro, che solo Jamie Lee Curtis in Papà ho trovato un amico poteva permettersi). - thepeopleu : Comunque Hobi still going strong nella sua Jamie Lee Curtis era - MarcoCHardware : @Maicol94816189 Ovviamente nemmeno io, l'unico per il quale potrei spendere soldi è l'ultimo episodio del remake di… - _DrCommodore : Glen Powell e il 'particolare' preservativo donatogli da Jamie Lee Curtis durante Scream Queens -… -