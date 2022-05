Italia, Mancini spiazza tutti: rivoluzione in arrivo, annuncio a sorpresa (Di martedì 31 maggio 2022) Roberto Mancini parla in conferenza in vista della sfida che l’Italia affronterà domani contro l’Argentina: la rivoluzione è in arrivo Roberto Mancini torna a parlare nella conferenza pre-partita, in vista proprio della gara che l’Italia dovrà affrontare nella serata di domani contro l’Argentina. Andrà, infatti, alle ore 20:45 in scena la ‘Finalissima’. Nel corso delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 31 maggio 2022) Robertoparla in conferenza in vista della sfida che l’affronterà domani contro l’Argentina: laè inRobertotorna a parlare nella conferenza pre-partita, in vista proprio della gara che l’dovrà affrontare nella serata di domani contro l’Argentina. Andrà, infatti, alle ore 20:45 in scena la ‘Finalissima’. Nel corso delle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

TMit_news : Stagione indimenticabile ?? per #Gnonto, campione di Svizzera ?? e ora una delle opzioni di Mancini ???? per… - massigiappone : @AlfredoPedulla Per me l'Italia con il roster a disposizione di Mancini doveva centrare la qualificazione al mondia… - Gazzetta_it : #Mancini ha scelto i 23 per la Finalissima con l'Argentina: in 7 non ci saranno #Italia #nazionale - junews24com : Conferenza stampa Mancini: «Domani si chiude un ciclo» - - CorSport : #Mancini: '#ItaliaArgentina chiuderà un ciclo' -