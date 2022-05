Italia, Insigne: “Per me ancora troppo presto per il ritiro in azzurro” (Di martedì 31 maggio 2022) Prima del match contro l’Argentina, Lorenzo Insigne ha parlato del suo futuro con la Nazionale. Il talento partenopeo esclude per ora il ritiro, con le seguenti parole: “Per me è presto, anche se dall’altra parte del mondo ho dato la mia disponibilità a questa maglia. Poi, chi vivrà vedrà”. Poi sulla partita da giocare con l’Argentina, che ricorda sempre Maradona, dichiara: “Maradona L’ho tatuato sulla pelle, ha dato tanto a Napoli. Ora voglio alzare questo trofeo, da napoletano ringrazierò sempre Diego”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) Prima del match contro l’Argentina, Lorenzoha parlato del suo futuro con la Nazionale. Il talento partenopeo esclude per ora il, con le seguenti parole: “Per me è, anche se dall’altra parte del mondo ho dato la mia disponibilità a questa maglia. Poi, chi vivrà vedrà”. Poi sulla partita da giocare con l’Argentina, che ricorda sempre Maradona, dichiara: “Maradona L’ho tatuato sulla pelle, ha dato tanto a Napoli. Ora voglio alzare questo trofeo, da napoletano ringrazierò sempre Diego”. SportFace.

