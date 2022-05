Italia femminile: amichevole con la Spagna in vista dell’Europeo (Di martedì 31 maggio 2022) L’Italia femminile affronterà la Spagna il primo luglio a Castel di Sangro, ultimo appuntamento prima dell’Europeo L’Italia femminile scenderà in campo il primo luglio contro la Spagna a Castel di Sangro. Si tratta dell’ultima tappa di avvicinamento agli europei per le ragazze di Milena Bartolini. La gara sarà visibile su Rai Sport alle ore 17.00. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) L’affronterà lail primo luglio a Castel di Sangro, ultimo appuntamento primaL’scenderà in campo il primo luglio contro laa Castel di Sangro. Si tratta dell’ultima tappa di avvicinamento agli europei per le ragazze di Milena Bartolini. La gara sarà visibile su Rai Sport alle ore 17.00. L'articolo proviene da Calcio News 24.

