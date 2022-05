Italia, ennesima batosta per Mancini: mani nei capelli per il CT (Di martedì 31 maggio 2022) l’Italia domani giocherà contro l’Argentina di Messi, ma per Roberto Mancini è arrivata un’altra batosta in questi minuti. Dopo la conclusione dei campionati e delle coppe europee, la ‘palla’ passa di nuovo alle nazionali. Sarà un calendario fitto, soprattutto, per le squadre europee. L’Italia di Roberto Mancini, infatti, disputerà ben cinque partite in circa quindici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 31 maggio 2022) l’dogiocherà contro l’Argentina di Messi, ma per Robertoè arrivata un’altrain questi minuti. Dopo la conclusione dei campionati e delle coppe europee, la ‘palla’ passa di nuovo alle nazionali. Sarà un calendario fitto, soprattutto, per le squadre europee. L’di Roberto, infatti, disputerà ben cinque partite in circa quindici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AndreaRomano9 : Se #Salvini andrà a #Mosca non sarà l’ennesima buffonata di un ex leader in caduta libera. Sarà un colpo a tutta l’… - forza_italia : Siamo di fronte all'ennesima prova della persecuzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi. Contro di lui una ri… - ANaturesio63bis : RT @tranellio: Draghi che prende decisioni per l'Italia, non avendo partecipato ad alcuna votazione politica, non appartenendo ad alcun par… - LucaBalboni1 : @Agenzia_Italia traduzione: lo prenderemo nel culo l'ennesima volta - Station2To : È ancora sotto processo, il 21 di giugno l'ennesima udienza. Questo è l'Egitto, ma l'Italia, il nostro Governo che… -