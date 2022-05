Italia-Argentina, Mancini in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 31 maggio 2022) L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, torna in campo a Wembley per affrontare l’Argentina nel match valevole per la Finalissima 2022. Il commissario tecnico Roberto Mancini alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 31 maggio alle ore 17:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport+HD e su SkySport, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 31 maggio 2022) L’, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, torna in campo a Wembley per affrontare l’nel match valevole per la Finalissima 2022. Il commissario tecnico Robertoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 31 maggio alle ore 17:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport+HD e su SkySport, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Pubblicità

Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Azzurri : ???? Chiellini saluta la #Nazionale: domani a #Wembley cerimonia prima di #ItaliaArgentina ?? Prima del fischio d’ini… - KompasTV : Finalissima 2022: Italia vs Argentina, 35 Tahun Gli Azzuri Dihantui Albiceleste - infoitsport : Italia-Argentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - infoitsport : Domani Italia-Argentina, ecco le immagini dello splendido trofeo per la Finalissima -