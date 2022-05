Italia-Argentina, i 23 convocati di Mancini: esclusi a sorpresa due big! (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la convocazione dei 30 calciatori nel centro di Coverciano della giornata di ieri, mister Mancini ha diramato in queste ore la lista, ridotta, dei 23 azzurri per la trasferta di Wembley. Sul sito della FIGC si è diffusa la lista dei 23 calciatori convocati per la “finalissima” che vedrà opporsi, in campo neutro, la Nazionale Italiana e l’Argentina, valida per la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Di seguito, la lista dei 23 convocati: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Emerson Palmieri (Lione), Leonardo Spinazzola ... Leggi su rompipallone (Di martedì 31 maggio 2022) Dopo la convocazione dei 30 calciatori nel centro di Coverciano della giornata di ieri, misterha diramato in queste ore la lista, ridotta, dei 23 azzurri per la trasferta di Wembley. Sul sito della FIGC si è diffusa la lista dei 23 calciatoriper la “finalissima” che vedrà opporsi, in campo neutro, la Nazionalena e l’, valida per la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Di seguito, la lista dei 23: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Emerson Palmieri (Lione), Leonardo Spinazzola ...

