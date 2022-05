Italia-Argentina | Bonucci | “Vogliamo dare spettacolo | Messi ancora tra migliori al mondo”

(Di martedì 31 maggio 2022) Leonardoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match in programma domani sera a Wembley per la “Finalissima 2022” che mette di fronte i campioni d’Europa con la squadra vincitrice dell’ultima Copa America. “, si sfidano due nazionali vincenti – ha spiegato– Dovremo cercare di fare una partita importante, cercando anche di fermareche èuno deialinsieme a Cristiano Ronaldo. Basta il numero di Palloni d’Oro per descrivere la sua grandezza.” Altro tema importante quello dell’addio all’azzurro di Chiellini, sul qualedice la sua: “Cercherò di raccogliere il suo testimone, abbiamo ...

Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - KompasTV : Finalissima 2022: Italia vs Argentina, 35 Tahun Gli Azzuri Dihantui Albiceleste - sportmediaset : Finalissima 2022, ecco la coppa che si contenderanno Italia e Argentina #Finalissima2022 #Uefa #Conmebol… - SportdelSud : ???? Lorenzo #Insigne, attaccante della #Nazionale e ormai ex capitano del #Napoli, ha parlato in conferenza stampa… - infoitsport : Italia-Argentina, UFFICIALI i convocati di Mancini -

Commenta per primo Roberto Mancini , ct della Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa per presentare, la Finalissima tra la vincitrice dell'Europeo e quella della Copa America che si disputerà a Wembley: 'E' un grande piacere essere qui. Nemmeno 12 mesi fa eravamo qui a ...Commenta per primo Il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci ha preso la parola in conferenza stampa, alla vigilia della Finalissima di Wembley contro l'di Messi, che solo ieri ha espresso il suo rammarico per l'assenza al Mondiale degli Azzurri. 'La colpa è nostra, bastava davvero poco per poterci giocare qualcosa di davvero unico per la ...(ANSA) - LONDRA, 31 MAG - Nonostante l'imminente trasloco in Canada, dove indosserà per le prossime quattro stagioni la maglia del Toronto, ...Sarà molto emozionante, che Diego non sia qui con noi è un grande dispiacere e sarà bello ricordarlo domani" È bello giocare questa partita, Italia-Argentina è una classica del calcio mondiale e sarà ...