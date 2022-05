Ita Airways si rinnova all'insegna del Made in Italy (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Proprio nella settimana della Festa della Repubblica, ricorrenza simbolo per eccellenza dell'Italia, ITA Airways pone un'altra pietra miliare nel suo processo di evoluzione come nuova compagnia di bandiera italiana. A poco più di 6 mesi dall'inizio dell'operatività partita il 15 ottobre del 2021, a tempi di record per il settore aereo, in un contesto internazionale inaspettato e complesso, grazie all'impegno e alla dedizione di tutto l'organico della Società, ITA Airways mantiene fede al suo piano e lo fa all'insegna del Made in Italy e della sostenibilità. Infatti, il nuovo Airbus A350, il primo in Italia ed il primo della Società, rappresenta il nuovo Ambasciatore di ITA Airways nel mondo, fregiandosi della sapiente maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Proprio nella settimana della Festa della Repubblica, ricorrenza simbolo per eccellenza dell'Italia, ITApone un'altra pietra miliare nel suo processo di evoluzione come nuova compagnia di bandiera italiana. A poco più di 6 mesi dall'inizio dell'operatività partita il 15 ottobre del 2021, a tempi di record per il settore aereo, in un contesto internazionale inaspettato e complesso, grazie all'impegno e alla dedizione di tutto l'organico della Società, ITAmantiene fede al suo piano e lo fa all'deline della sostenibilità. Infatti, il nuovo Airbus A350, il primo in Italia ed il primo della Società, rappresenta il nuovo Ambasciatore di ITAnel mondo, fregiandosi della sapiente maestria di tre prestigiosi talenti italiani, per ...

