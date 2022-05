Isola dei famosi, Vladimir Luxuria al veleno contro Soleil: “Era da un pò che …” (Di martedì 31 maggio 2022) Nella serata di ieri lunedì 30 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi e con grande sorpresa è spuntata Soleil Sorge. Ebbene sì, pare che Ilary Blasi avesse in qualche modo annunciato che da lì a breve i telespettatori avrebbero visto sull’Isola due ospiti ovvero Vera Gemma e Soleil Sorge. Dopo questo annuncio poi la conduttrice si sarebbe collegata direttamente con le due donne che sono sembrate piuttosto convinte di iniziare questa nuova avventura. Da lì a breve avrebbe preso parola la nota opinionista del reality ovvero Vladimir Luxuria che non ha perso tempo nel scagliarsi contro la nota influencer ed ex gieffina. La battuta velenosa pare che non sia passata inosservata. Ma cosa hai accaduto tra le ... Leggi su baritalianews (Di martedì 31 maggio 2022) Nella serata di ieri lunedì 30 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata de L’deie con grande sorpresa è spuntataSorge. Ebbene sì, pare che Ilary Blasi avesse in qualche modo annunciato che da lì a breve i telespettatori avrebbero visto sull’due ospiti ovvero Vera Gemma eSorge. Dopo questo annuncio poi la conduttrice si sarebbe collegata direttamente con le due donne che sono sembrate piuttosto convinte di iniziare questa nuova avventura. Da lì a breve avrebbe preso parola la nota opinionista del reality ovveroche non ha perso tempo nel scagliarsila nota influencer ed ex gieffina. La battutasa pare che non sia passata inosservata. Ma cosa hai accaduto tra le ...

