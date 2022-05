Isola dei Famosi, televoto truccato? La gaffe di Ilary Blasi non sfugge al pubblico (Di martedì 31 maggio 2022) Ieri sera, 30 maggio 2022, all’Isola dei Famosi è successo qualcosa che ha scatenato i sospetti e le critiche del pubblico a casa, che ne ha espresso i propri dubbi sui social. Protagonista involontaria è stata Pamela Petrarolo. Mentre l’ex di “Non è la Rai” era ancora al televoto flash con i colleghi Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo, Ilary Blasi ha dato il risultato affermando che Pamela avendo perso il televoto avrebbe raggiunto Playa Sgamadissima, dove c’erano già a Roger Balduino e Marco Maccarini. Ma come faceva la conduttrice a conoscere il nome di chi avrebbe perso al televoto ancora prima che questo venisse chiuso? La Blasi si è subito accorta della gaffe e ha cercato di metterci una pezza a modo suo. “Il ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 31 maggio 2022) Ieri sera, 30 maggio 2022, all’deiè successo qualcosa che ha scatenato i sospetti e le critiche dela casa, che ne ha espresso i propri dubbi sui social. Protagonista involontaria è stata Pamela Petrarolo. Mentre l’ex di “Non è la Rai” era ancora alflash con i colleghi Maria Laura De Vitis e Marco Cuculo,ha dato il risultato affermando che Pamela avendo perso ilavrebbe raggiunto Playa Sgamadissima, dove c’erano già a Roger Balduino e Marco Maccarini. Ma come faceva la conduttrice a conoscere il nome di chi avrebbe perso alancora prima che questo venisse chiuso? Lasi è subito accorta dellae ha cercato di metterci una pezza a modo suo. “Il ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Ecco l'opinione dei Basciagoni sui protagonisti di quest'#Isola ?? Twittate con #IsolaParty per interagire in diret… - Parpiglia : #isola troppa sovra esposizione (lo dico con molto dispiacere) danneggerà #soleil . I no valgono molto più dei si . - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - GASirianni : RT @_Carabinieri_: Giornata Mondiale dell’Ambiente e #FestArma2022: il #5giugno non perdere su @raicinque il concerto della Banda dell’Arma… - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, Alex Belli a ruota libera su Soleil, ecco cosa ha detto | MondoTV 24 #AlexBelli… -