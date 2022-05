Isola dei Famosi, perché il pubblico non rivuole Soleil e Vera Gemma (Di martedì 31 maggio 2022) Mediaset ha deciso di riportare due ex naufraghe del passato sull’Isola dei Famosi 2022, ma il pubblico non l’ha presa affatto bene. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma, soprannominate “Le Piratesse”, che non è chiaro per quanto resteranno, ma che il pubblico vuole già direttamente a casa. Sui social è scoppiata una pesante polemica, specie nei confronti dell’influencer, che è già al suo terzo reality quest’anno. Isola dei Famosi: arrivano le Piratesse Soleil e Vera Sull’Isola dei Famosi 2022 stanno per sbarcare le Piratesse e sono pronte a creare scompiglio: così la produzione ha annunciato l’ingresso di Soleil Sorge e Vera ... Leggi su dilei (Di martedì 31 maggio 2022) Mediaset ha deciso di riportare due ex naufraghe del passato sull’dei2022, ma ilnon l’ha presa affatto bene. Stiamo parlando diSorge e, soprannominate “Le Piratesse”, che non è chiaro per quanto resteranno, ma che ilvuole già direttamente a casa. Sui social è scoppiata una pesante polemica, specie nei confronti dell’influencer, che è già al suo terzo reality quest’anno.dei: arrivano le PiratesseSull’dei2022 stanno per sbarcare le Piratesse e sono pronte a creare scompiglio: così la produzione ha annunciato l’ingresso diSorge e...

