“Isola Dei Famosi”: Lory del Santo sempre più lontana dal gruppo (Di martedì 31 maggio 2022) Continuano le polemiche da parte del gruppo di naufraghi verso Lory del Santo. Le parole di Nicolas Vaporidis Nuove polemiche danno il buongiorno ai naufraghi in gara., ma su Playa Palapa è ancora una volta Lory del Santo a creare dissapori da parte del gruppo a causa di alcuni suoi atteggiamenti poco chiari. “Credo che Lory se la sia presa per la mia nomination da leader”, dichiara Luca Deffrè. “Cerca di minimizzare l’accaduto ma è chiaro che qualcosa non va”. Poi tocca a Nicolas dire la propria e l’attore, coerente con i pensieri delle ultime settimane, confessa ciò che pensa della naufraga: “Lory è ancora una volta in nomination… Le basterebbe poco, le basterebbe essere sincera. Credo che la sua nomination sia sintomatica del fatto che questa donna ... Leggi su 361magazine (Di martedì 31 maggio 2022) Continuano le polemiche da parte deldi naufraghi versodel. Le parole di Nicolas Vaporidis Nuove polemiche danno il buongiorno ai naufraghi in gara., ma su Playa Palapa è ancora una voltadela creare dissapori da parte dela causa di alcuni suoi atteggiamenti poco chiari. “Credo chese la sia presa per la mia nomination da leader”, dichiara Luca Deffrè. “Cerca di minimizzare l’accaduto ma è chiaro che qualcosa non va”. Poi tocca a Nicolas dire la propria e l’attore, coerente con i pensieri delle ultime settimane, confessa ciò che pensa della naufraga: “è ancora una volta in nomination… Le basterebbe poco, le basterebbe essere sincera. Credo che la sua nomination sia sintomatica del fatto che questa donna ...

