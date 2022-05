Isola dei Famosi, l’eliminato della puntata del 30 maggio: le percentuali (Di martedì 31 maggio 2022) l’eliminato de L’Isola dei Famosi: le percentuali Ventunesima puntata particolarmente frizzante questa sera a L’Isola dei Famosi. Al televoto settimanale troviamo ben cinque naufraghi: Estefania, Lory, Marco M, Maria Laura e Nick. Ma chi di loro ha dovuto raggiungere Playa Sgamadissima per un’ultima sfida? A scegliere le sorti dei concorrenti citati è stato il pubblico L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 31 maggio 2022)de L’dei: leVentunesimaparticolarmente frizzante questa sera a L’dei. Al televoto settimanale troviamo ben cinque naufraghi: Estefania, Lory, Marco M, Maria Laura e Nick. Ma chi di loro ha dovuto raggiungere Playa Sgamadissima per un’ultima sfida? A scegliere le sorti dei concorrenti citati è stato il pubblico L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - meli_mf_ : RT @TeamGianSole: 'Due ex naufraghe che hanno fatto la storia dell'Isola dei Famosi'. Così Fiera di lei!?? Così Felice di vederla splendere… - metota_ : Ma stasera isola dei famosi versione hot? #Isola - TeamGianSole : 'Due ex naufraghe che hanno fatto la storia dell'Isola dei Famosi'. Così Fiera di lei!?? Così Felice di vederla sple… - MariarosaBonom2 : @Simo_Ventura Cara Simona rimpiango l’isola dei famosi condotta da te -