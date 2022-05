Isola dei famosi, la gaffe di Ilary Blasi sul televoto che in pochi hanno notato: come faceva a saperlo? (Di martedì 31 maggio 2022) Ilary Blasi finisce sotto i riflettori per uno spoiler sul televoto durante la puntata dell’Isola dei famosi del 30 maggio. Ma cosa avrà mai rivelato la conduttrice? E perché mai in tanti la starebbero prendendo di mira sui social? LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, ancora problemi tra i naufraghi e non solo: chi è dovuto andare in infermeria Ilary Blasi fa una figuraccia in diretta durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, annunciando il risultato del televoto e l’eliminazione di Pamela Petrarolo ben prima della chiusura del televoto stesso. In molti se ne sono accorti e la stessa conduttrice ha finito per scusarsi delle sue parole. Photo Credits: per ... Leggi su funweek (Di martedì 31 maggio 2022)finisce sotto i riflettori per uno spoiler suldurante la puntata dell’deidel 30 maggio. Ma cosa avrà mai rivelato la conduttrice? E perché mai in tanti la starebbero prendendo di mira sui social? LEGGI ANCHE :–dei, ancora problemi tra i naufraghi e non solo: chi è dovuto andare in infermeriafa una figuraccia in diretta durante l’ultima puntata dell’dei, annunciando il risultato dele l’eliminazione di Pamela Petrarolo ben prima della chiusura delstesso. In molti se ne sono accorti e la stessa conduttrice ha finito per scusarsi delle sue parole. Photo Credits: per ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Gazzettino : Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino come sta? Il naufrago finisce in ospedale (di nuovo): «Non riesco a camminare» - Malvy34087444 : RT @serenity______A: Soleil è l'incubo dei reality,la ritrovi ovunque. Non passa un anno senza oh #isola - FeedelissimoCom : Dove vedere Isola dei Famosi 2022, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Canale 5? Ventunesima puntata lunedì 30… - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 30 maggio 2022: Isola dei Famosi, La Fortuna, Report, Overdrive, dati Auditel e share -