Isola dei Famosi, eliminati e nominati della 21esima puntata (Di martedì 31 maggio 2022) Lunedì 30 maggio è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022, dove non sono mancati i colpi di scena, come la doppia eliminazione a sorpresa. Due concorrenti hanno lasciato la Palapa per raggiungere Roger a Playa Sgamadissima. Gli eliminati della puntata Dopo la chiusura del televoto, Ilary Blasi ha annunciato l'eliminato della puntata. A perdere la sfida con Lory, Estefania, Nick e Marialaura è stato Marco Maccarini, che ha ottenuto il 13% dei voti. Il secondo televoto è stato invece aperto tra i naufraghi che da più tempo sono sull'Isola e le new entry. Dopo una catena di salvataggio, Marco Cucolo è finito al televoto flash. Le new entry si sono invece sfidate nella prova del serpente honduregno. Gli ultimi due, ...

