Isola dei Famosi | commento dell’ultima puntata | Marco Maccarini eliminato | la lite tra Vaporidis e Lory del Santo

(Di martedì 31 maggio 2022) È andata in onda ieri sera la ventunesimade L’dei16, e come in ogniserale non sono mancati i colpi di scena, i momenti di tensione e le sorprese. Come sempre un concorrente è statoe questa volta è toccato a. Tutti i dettagli sull’ultimaandata in onda dello show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi.: il televoto flash I nominati di questa settimana erano 4: Estefania Bernal, Maria Laura De Vitis, Nick Cerioni e. Proprio quest’ultimo è finito a Playa Sgamadissima dopo l’eliminazione, non senza prima dare il bacio di Giuda, destinato a Estefania. Ad un ...

Pubblicità

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LorenzoDelfine : RT @contechristino: Ilary: Allora nella prossima prova Edoardo dovrà fare le imitazioni di personaggi e Carmen dovrà indovinare E: Benvænut… - LiberoMagazine_ : Le 'Piratesse' #soleilstasi e #veragemma sono sbarcate sull'#isola e promettono subito scintille #isoladeifamosi - AngoloDV : Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis si commuove #nicolas #isola #isoladeifamosi #angolodellenotizie - anadiomenee : RT @contechristino: Ilary: Allora nella prossima prova Edoardo dovrà fare le imitazioni di personaggi e Carmen dovrà indovinare E: Benvænut… -

AscoltiFamosi " La ventunesima puntata andata in onda lunedì 30 maggio con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a ...... trentadue miliardi di barili quelli disponibili nel mare a Nord Est dell'. Non per niente la ... Yamal, che nella linguaNenets, i mandriani di renne, significa "confine del mondo", è oggi ..."È una provincia che si meritava anche di avere la squadra in serie A" Nella ventunesima puntata di lunedì 30 maggio de L'Isola dei Famosi i naufraghi devono decidere chi mandare in nomination Nella ...Isola dei Famosi, Daniela Martani contro la popolare influencer: l'affondo sui social Ieri sera Ilary Blasi si è collegata con il resort in Honduras in ...