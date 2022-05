Isola dei Famosi, chi sono i nominati della puntata del 30 maggio (Di martedì 31 maggio 2022) I nominati de L’Isola dei Famosi Anche stasera le sorprese a L’Isola dei Famosi non sembrano mancare. Questa settimana c’è stato un televoto molto importante, che ha visto l’eliminazione di Marco Maccarini. Nel corso della puntata, poi, c’è stata una nuova uscita, ovvero Pamela. Entrambi i menzionati hanno raggiunto Roger a Playa Sgamadissima e qui L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 31 maggio 2022) Ide L’deiAnche stasera le sorprese a L’deinon sembrano mancare. Questa settimana c’è stato un televoto molto importante, che ha visto l’eliminazione di Marco Maccarini. Nel corso, poi, c’è stata una nuova uscita, ovvero Pamela. Entrambi i menzionati hanno raggiunto Roger a Playa Sgamadissima e qui L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - Novella_2000 : Isola dei Famosi, chi sono i nominati della puntata del 30 maggio #isola - simonabastiani : Qui tutta la cronaca delle ventunesima puntata dell' #isola. Fuori Maccarini, Lory ancora una volta al televoto. Ar… - infoitcultura : Isola dei Famosi, “Ilary e Alvin si odiano”: la confessione dell'opinionista in diretta - sapiss_00 : Hanno rotto tutti con sto 'carro dei vincenti', non c'è nessun carro ma solo due gruppi (ormai già da tempo) e tre… -