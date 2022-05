Isola dei Famosi, Alvin infortunato: cosa è successo all’inviato in Honduras (Di martedì 31 maggio 2022) Questa edizione dell’Isola dei Famosi continua a somigliare sempre di più al set di Hunger Games: tra infortuni lievi, acciacchi di media entità e ritiri dovuti a gravi incidenti, i concorrenti del reality vengono ormai eliminati -temporaneamente o meno- come i celeberrimi 10 piccoli indiani. Ora pare sia toccato ad Alvin, l’inviato in Honduras del programma che già ieri si era visto in puntata con una vistosa fasciatura. Roger Balduino e Nick Cerioni in infermeria: cosa sta accadendo Prima è toccato a Roger Balduino, che si è preso una distorsione durante una sfida fisica con Clemente Russo ed è stato messo a riposo per alcuni giorni. Poi Nick Cerioni, che addirittura deve ricorrere a delle stampelle perché un corpo estraneo gli si è conficcato nel piede, tanto da rendere necessario un ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 31 maggio 2022) Questa edizione dell’deicontinua a somigliare sempre di più al set di Hunger Games: tra infortuni lievi, acciacchi di media entità e ritiri dovuti a gravi incidenti, i concorrenti del reality vengono ormai eliminati -temporaneamente o meno- come i celeberrimi 10 piccoli indiani. Ora pare sia toccato ad, l’inviato indel programma che già ieri si era visto in puntata con una vistosa fasciatura. Roger Balduino e Nick Cerioni in infermeria:sta accadendo Prima è toccato a Roger Balduino, che si è preso una distorsione durante una sfida fisica con Clemente Russo ed è stato messo a riposo per alcuni giorni. Poi Nick Cerioni, che addirittura deve ricorrere a delle stampelle perché un corpo estraneo gli si è conficcato nel piede, tanto da rendere necessario un ...

