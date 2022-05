Isola dei famosi 2022, Vera Gemma e Soleil Sorge di nuovo in Honduras (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – All’Isola dei famosi 2022 tornano Vera Gemma e Soleil Sorge. Le due ex naufraghe sono pronte a portare scompiglio e si abbatteranno in Honduras come una tempesta per rendere la vita dei loro ‘colleghi’ ancora più dura. L’annuncio dell’arrivo delle ‘Piratesse’ è stato dato ieri, lunedì 30 maggio, da Ilary Blasi . “Sono tornate le queen, anche se di queen qua ce ne è una sola – e ovviamente sono io. Però sono contenta di stare con lei, ci troviamo molto bene”, dice Vera Gemma, che è stata concorrente nella scorsa edizione. “Non mi piace molto Nick perché non si espone, mi piace molto invece Nicolas, che è un grandissimo guerriero”, dice Soleil, naufraga nell’edizione del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – All’deitornano. Le due ex naufraghe sono pronte a portare scompiglio e si abbatteranno income una tempesta per rendere la vita dei loro ‘colleghi’ ancora più dura. L’annuncio dell’arrivo delle ‘Piratesse’ è stato dato ieri, lunedì 30 maggio, da Ilary Blasi . “Sono tornate le queen, anche se di queen qua ce ne è una sola – e ovviamente sono io. Però sono contenta di stare con lei, ci troviamo molto bene”, dice, che è stata concorrente nella scorsa edizione. “Non mi piace molto Nick perché non si espone, mi piace molto invece Nicolas, che è un grandissimo guerriero”, dice, naufraga nell’edizione del ...

