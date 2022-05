Isola dei famosi 2022: Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis violano il regolamento (Di martedì 31 maggio 2022) Secondo le ultime notizie arrivate dall'Isola dei famosi 2022, Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis avrebbero violato il regolamento All'Isola dei famosi 2022 scoppia un caso per una presunta violazione del regolamento da parte di Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis. La rivelazione è arrivata nel daytime di oggi, a raccontare l'infrazione è stato Alvin, secondo l'inviato le tre naufraghe avrebbero mangiato del cibo che non spettava a loro. La puntata del 30 maggio dell'Isola dei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Secondo le ultime notizie arrivate dall'deiDiDeavrebbero violato ilAll'deiscoppia un caso per una presunta violazione delda parte diDiDe. La rivelazione è arrivata nel daytime di oggi, a raccontare l'infrazione è stato Alvin, secondo l'inviato le tre naufraghe avrebbero mangiato del cibo che non spettava a loro. La puntata del 30 maggio dell'dei ...

