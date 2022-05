Isola 16: l’opinione di Isa sulla ventunesima puntata (Di martedì 31 maggio 2022) Niente, mi dispiace, ma io devo confermare che per me l’Isola 16 è ufficialmente terminata lunedì scorso con l’uscita di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi. Ho visto la puntata di ieri e quasi mi sembrava di guardare un altro programma, tra semi sconosciuti che ancora non ho manco realizzato facciano parte del cast e Roger Balduino che addirittura prende oltre il 50% al televoto, davvero ho avuto bisogno di chiedermi se fosse lo stesso reality che guardavo fino a 7 giorni fa. E non solo per me ormai è tutto rovinato- perché dal momento in cui non ci sarà una finale con Guenda e Alessandro per me non ci sarà un epilogo degno di questa edizione- ma aggiungiamoci pure che le votazioni del pubblico fanno poco, molto, molto poco, per cercare di rendere avvincente la situa. Dopo aver silurato nel giro di pochissimi giorni i malefici coniugi Russo, che ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022) Niente, mi dispiace, ma io devo confermare che per me l’16 è ufficialmente terminata lunedì scorso con l’uscita di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi. Ho visto ladi ieri e quasi mi sembrava di guardare un altro programma, tra semi sconosciuti che ancora non ho manco realizzato facciano parte del cast e Roger Balduino che addirittura prende oltre il 50% al televoto, davvero ho avuto bisogno di chiedermi se fosse lo stesso reality che guardavo fino a 7 giorni fa. E non solo per me ormai è tutto rovinato- perché dal momento in cui non ci sarà una finale con Guenda e Alessandro per me non ci sarà un epilogo degno di questa edizione- ma aggiungiamoci pure che le votazioni del pubblico fanno poco, molto, molto poco, per cercare di rendere avvincente la situa. Dopo aver silurato nel giro di pochissimi giorni i malefici coniugi Russo, che ...

