Isola 16, Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno violato il regolamento: ecco perché (Di martedì 31 maggio 2022) Nel daytime de L’Isola dei Famosi, andato in onda oggi durante la consueta fascia pomeridiana su Canale 5, non è sfuggito ai telespettatori un dettaglio che potrebbe cambiare lo scenario del reality nei prossimi giorni. Dopo la puntata di ieri sera del game-show, oggi ricapitolata da Alvin, qualcosa ha fatto pensare ad una possibile punizione in arrivo. L’inviato infatti ha riportato una curiosità che in diretta è sfuggita. Dopo la prova ricompensa affrontata dai naufraghi, Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura de Vitis hanno violato il regolamento sotto gli occhi vigili delle telecamere: Nel frattempo, dopo la prova ricompensa, Carmen, Estefania e ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022) Nel daytime de L’dei Famosi, andato in onda oggi durante la consueta fascia pomeridiana su Canale 5, non è sfuggito ai telespettatori un dettaglio che potrebbe cambiare lo scenario del reality nei prossimi giorni. Dopo la puntata di ieri sera del game-show, oggi ricapitolata da Alvin, qualcosa ha fatto pensare ad una possibile punizione in arrivo. L’inviato infatti ha riportato una curiosità che in diretta è sfuggita. Dopo la prova ricompensa affrontata dai naufraghi,dideilsotto gli occhi vigili delle telecamere: Nel frattempo, dopo la prova ricompensa,e ...

Pubblicità

IsolaDeiFamosi : Alessandro ieri ci ha mostrato tanta maturità nell’affrontare la sua scelta, ma anche un amore incondizionato per m… - IsolaDeiFamosi : Guendalina saluta. Tutti commossi. Carmen: 'MANGIA PER MEEEEEE' ?????? #Isola - IsolaDeiFamosi : Tanti auguri Carmen! ?????? #Isola - IsaeChia : #Isola 16, Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Marialaura De Vitis hanno violato il regolamento: ecco perché Nel… - sonoingenua_ : Vladi: “ho sentito al telefono tuo figlio… però non sentivo perché c’era un chiasso, la musica da discoteca… un sac… -