"Io sono del Monza...": la maledizione di Renato Pozzetto, la frase che ha "condannato" la squadra (Di martedì 31 maggio 2022) Una vera e propria maledizione. Renato Pozzetto, suo malgrado, per diversi anni è stato legato a una frase che suonava come una macumba che condannava il Monza a non vedere mail Serie A. Una maledizione prontamente sfatata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani con la promozione ottenuta nel match contro il Pisa. In una battuta in un film del 1979, Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective, Pozzetto, rivolgendosi a una giovanissima Lory del Santo, pronunciò queste parole: "Io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in Serie A". Quella frase però nel corso degli anni ha pesato come un macigno sul cammino del Monza. Si sa il mondo del calcio è fatto di superstizioni, di riti e di tanta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Una vera e propria, suo malgrado, per diversi anni è stato legato a unache suonava come una macumba che condannava ila non vedere mail Serie A. Unaprontamente sfatata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani con la promozione ottenuta nel match contro il Pisa. In una battuta in un film del 1979, Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective,, rivolgendosi a una giovanissima Lory del Santo, pronunciò queste parole: "Iodel, non riusciremo mai a venire in Serie A". Quellaperò nel corso degli anni ha pesato come un macigno sul cammino del. Si sa il mondo del calcio è fatto di superstizioni, di riti e di tanta ...

