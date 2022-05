Investimenti e tecnologia. La ricetta del Consiglio per la Difesa europea (Di martedì 31 maggio 2022) L’invasione russa contro l’Ucraina ha dimostrato la necessità di un’Unione europea più forte e più capace nel campo della sicurezza e della Difesa. È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario di Bruxelles, durante il quale i leader dei Paesi europei hanno affrontato gli impatti della guerra a 360 gradi, dalla sicurezza alimentari all’energia. Il vertice ha anche riconosciuto che l’Ue deve potenziare i propri sforzi nel campo della Difesa in un contesto geopolitico internazionale sempre più teso: “ricordando la Dichiarazione di Versailles e le conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022 – recita il documento finale – l’Unione europea attuerà con determinazione la Bussola strategica”, rafforzando i partenariati e aumentando le sue capacità di ... Leggi su formiche (Di martedì 31 maggio 2022) L’invasione russa contro l’Ucraina ha dimostrato la necessità di un’Unionepiù forte e più capace nel campo della sicurezza e della. È quanto si legge nelle conclusioni deleuropeo straordinario di Bruxelles, durante il quale i leader dei Paesi europei hanno affrontato gli impatti della guerra a 360 gradi, dalla sicurezza alimentari all’energia. Il vertice ha anche riconosciuto che l’Ue deve potenziare i propri sforzi nel campo dellain un contesto geopolitico internazionale sempre più teso: “ricordando la Dichiarazione di Versailles e le conclusioni deleuropeo del 24-25 marzo 2022 – recita il documento finale – l’Unioneattuerà con determinazione la Bussola strategica”, rafforzando i partenariati e aumentando le sue capacità di ...

