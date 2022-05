Inter-Lukaku | c’è il colpo di scena | Marotta ha una sola speranza

Pubblicità

FBiasin : Confermato: l’avvocato rappresentante di #Lukaku sarà domani a Milano per incontrare la dirigenza dell’#Inter. - tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - GoalItalia : Lukaku vuole tornare, l'Inter incontra il suo legale di fiducia: le possibilità di una fumata bianca sono però rido… - DennyMaglie : RT @cippiriddu: Dai, lancio la scommessa: se l'Inter a mercato chiuso si presenta in attacco con Dybala-Lukaku-Lautaro mi mangio un panino… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Lukaku-Inter, un mese per dirsi sì: gli aggiornamenti sul ritorno di Big Rom -

Commenta per primo Fulvio Collovati parla a Fcinter1908.it: 'Un giocatore che fa una scelta non certamente economica, finalmente, ma di ambiente e di ...folle se come sto leggendo l'dovesse ..., bilancio in rosso ma migliora la situazione Nessuna sorpresa positiva o negativa : l'dovrebbe chiudere il bilancio al 30 giugno con un passivo di circa 120 milioni di euro . Se si ......In caso di doppio colpo in attacco in casa Inter, la posizione di Edin Dzeko sarebbe in discussione. Infatti con il possibile arrivo di Lukaku unito a quello di Dybala, il bosniaco non avrebbe ...Gigi Pavarese, ex direttore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Al di là degli auspici di De Laurentiis di riportare lo scudetto a ...