Inter, 3 motivi per cui la priorità va data a Dybala (Di martedì 31 maggio 2022) Il mercato dell'Inter è appena iniziato, ma già divide i tifosi nerazzurri. Soprattutto per quanto riguarda il reparto d'attacco... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Il mercato dell'è appena iniziato, ma già divide i tifosi nerazzurri. Soprattutto per quanto riguarda il reparto d'attacco...

Pubblicità

cmdotcom : #Inter, 3 motivi per cui la priorità va data a #Dybala [@TramacEma] - Laudantes : Titi è un'icona pop ben più grande di Samuel Eto'o. Samuel ha scritto la storia di Inter e Barça, un campione afric… - paolobocciarel1 : @felice_119 @CalcioFinanza Non so, a me sembra che la situazione sia molto simile tra le 3 big. Ovviamente per moti… - infoitsport : VIDEO – Marotta: «Perisic? Spiace ma l’Inter non ha paura. Motivi chiari. Gosens…» - AndreaInterNews : RT @internewsit: VIDEO - Marotta: «Perisic? Spiace ma l'Inter non ha paura. Motivi chiari. Gosens...» - -