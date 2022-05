Insigne: “sono tifosissimo del Napoli ho Maradona tatuato sulla pelle. Non farò come Chiellini” (Di martedì 31 maggio 2022) Lorenzo Insigne dal ritiro della nazionale di Roberto Mancini, parla del Napoli e di Diego armando Maradona. Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Italia Argentina. “Vogliamo fare bene e lo stadio di Wembley è stupendo: vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola. Non farò come Giorgio Chiellini, non dirò addio alla Nazionale, non ora almeno. Per me è presto, anche se vado dall’altra parte del mondo (al Toronto) ho sempre dato la mia disponibilità. Ho grande attaccamento per questa maglia”. Insigne SU ITALIA-ARGENTINA “C’è ancora delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, ma a Wembley abbiamo scritto la storia e quella di domani ... Leggi su napolipiu (Di martedì 31 maggio 2022) Lorenzodal ritiro della nazionale di Roberto Mancini, parla dele di Diego armando. Lorenzo, ex capitano delha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Italia Argentina. “Vogliamo fare bene e lo stadio di Wembley è stupendo: vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola. NonGiorgio, non dirò addio alla Nazionale, non ora almeno. Per me è presto, anche se vado dall’altra parte del mondo (al Toronto) ho sempre dato la mia disponibilità. Ho grande attaccamento per questa maglia”.SU ITALIA-ARGENTINA “C’è ancora delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali, ma a Wembley abbiamo scritto la storia e quella di domani ...

