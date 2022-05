Insigne: «Non lascio la Nazionale, anche se vado a Toronto ho dato la mia disponibilità a Mancini» (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa col ct Mancini da Londra, dove domani si giocherà la «Finalissima» organizzata dalla Fifa tra la vincitrice dell’Europeo, l’Italia, e quella della Coppa America, l’Argentina. Italia-Argentina è anche la partita di Maradona. «Maradona ce l’ho tatuato sulla pelle, io sono tifosissimo del Napoli e lui per noi ha dato tanto. Spero domani di alzare questo trofeo, lui ci ha portato sul tetto del mondo e noi napoletani lo ringrazieremo sempre. Questo stadio ci evoca grandi ricordi, qui abbiamo scritto la storia, e quella di domani è una serata importante per ripartire, per riportare l’Italia in alto: vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola» Insigne non ha intenzione di lasciare la Nazionale. «Per me è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 31 maggio 2022) L’ex capitano del Napoli Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa col ctda Londra, dove domani si giocherà la «Finalissima» organizzata dalla Fifa tra la vincitrice dell’Europeo, l’Italia, e quella della Coppa America, l’Argentina. Italia-Argentina èla partita di Maradona. «Maradona ce l’ho tatuato sulla pelle, io sono tifosissimo del Napoli e lui per noi hatanto. Spero domani di alzare questo trofeo, lui ci ha portato sul tetto del mondo e noi napoletani lo ringrazieremo sempre. Questo stadio ci evoca grandi ricordi, qui abbiamo scritto la storia, e quella di domani è una serata importante per ripartire, per riportare l’Italia in alto: vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola»non ha intenzione di lasciare la. «Per me è ...

