Infortuni | camion in mare alle porte di Cagliari | morto il conducente

(Di martedì 31 maggio 2022), 31 mag. (Adnkronos) - Tragedia stamattina neldi. Unista ha perso la vita dopo essere finito in acqua col suo mezzo mentre stava lavorando su un molo del Porto Canale. Da tempo vanno avanti i lavori per la creazione di un polo nautico conimpegnati a trasportare terra e pietre per creare un riparo dai venti per le imbarcazioni che dovranno ormeggiare in quella zona. Durante una di queste operazioni - lungo il braccio orientale del porto, vicino alla spiaggia del Villaggio pescatori - unista è finito incol suo mezzo pesante e non è riuscito a uscire dall'abitacolo. Sul posto i soccorritori del 118 e la polizia.

