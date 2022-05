Inflazione, Visco (Bankitalia): “Evitare vane rincorse tra prezzi e salari”. Ma il rischio in Italia non si vede: gli stipendi sono al palo (Di martedì 31 maggio 2022) “Non va trascurato il rischio di un aumento delle aspettative di Inflazione oltre l’obiettivo di medio termine e dell’avvio di una rincorsa tra prezzi e salari“. Nell’Italia che negli ultimi 30 anni ha visto i salari reali addirittura diminuire e ora discute di come tutelare il potere d’acquisto delle famiglie di fronte a un’Inflazione galoppante, la riflessione sui “rischi” di un aumento dei salari non può che risultare decisamente impopolare. Il governatore di BankItalia Vincenzo Visco l’ha fatta comunque, nelle sue Considerazioni finali sul 2021, spiegando perché dal suo punto di vista di banchiere centrale la soluzione non è inseguire i rincari con corrispondenti aumenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “Non va trascurato ildi un aumento delle aspettative dioltre l’obiettivo di medio termine e dell’avvio di una rincorsa tra“. Nell’che negli ultimi 30 anni ha visto ireali addirittura diminuire e ora discute di come tutelare il potere d’acquisto delle famiglie di fronte a un’galoppante, la riflessione sui “rischi” di un aumento deinon può che risultare decisamente impopolare. Il governatore diVincenzol’ha fatta comunque, nelle sue Considerazioni finali sul 2021, spiegando perché dal suo punto di vista di banchiere centrale la soluzione non è inseguire i rincari con corrispondenti aumenti di ...

