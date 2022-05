Inflazione | Istat | a maggio sale al 6 | 9% annuo

(Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Continua la corsa dell': infatti, secondo le stime preliminari dell', a2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 6,9% su base annua (da +6,0% del mese precedente). L'accelerazione dell'su base tendenziale, dopo il rallentamento di aprile, si deve - spiega l'- ai prezzi di diverse tipologie di prodotto: dei Beni energetici (la cui crescita passa da +39,5% di aprile a +42,2%) e in particolare degli Energetici non regolamentati (da +29,8% a +32,4%; la crescita dei prezzi degli Energetici regolamentati è stabile a +64,3%), dei Beni alimentari (da +6,1% a +7,1%), soprattutto dei Beni alimentari lavorati (da +5,0% a +6,8%), dei ...

... questo tipo diè ancor più allarmante perché colpisce le famiglie meno abbienti. Secondo l', infatti, con un caro vita in crescita del 6 per cento, questo si traduce in un incremento ...Spesa famiglie nel primo trimestre - 0,9% approfondimentoal 6% su base annua: prezzi al consumo in aumento Per quanto riguarda invece la spesa delle famiglie, nel primo trimestre ... ++ Inflazione: Istat, a maggio accelera a +6,9%, top dal 1986 ++ - PMI Inflazione e caro bollette: un mix perfetto per affossare i consumi delle famiglie italiane. I dati Istat sul Pil confermano la caduta dei consumi da parte delle famiglie italiane. In parole povere, ...Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Continua la corsa dell’inflazione: infatti, secondo le stime preliminari dell’Istat, a maggio ...