Inflazione: Draghi, 'penalizza famiglie povere, da governo già 30mld e continueremo aiuti' (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'Inflazione crea dei trasferimenti di ricchezza e penalizza i settori più poveri, le famiglie più vulnerabili. Il governo ha già speso circa 30 miliardi proprio per mitigare l'effetto dei prezzi dell'energia sulla famiglie più vulnerabili, che ormai sono circa 6 milioni, e anche nei confronti delle imprese. continueremo a fare tutto quello che è necessario per aiutare i più deboli e la competitività delle imprese". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "L'crea dei trasferimenti di ricchezza ei settori più poveri, lepiù vulnerabili. Ilha già speso circa 30 miliardi proprio per mitigare l'effetto dei prezzi dell'energia sullapiù vulnerabili, che ormai sono circa 6 milioni, e anche nei confronti delle imprese.a fare tutto quello che è necessario per aiutare i più deboli e la competitività delle imprese". Così il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

