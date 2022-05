Indice di liquidità, la Lazio non l’ha presentato: serve per iscriversi in A (Di martedì 31 maggio 2022) . È l’unica società a non aver ottemperato alle richieste Tutte le società di A, tranne la Lazio, hanno depositato la documentazione richiesta per la verifica del contestato Indice di liquidità (rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine), calcolato sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. Lo riferisce l’ANSA sottolineando che la scadenza per presentarlo è fissata a mezzanotte. La Figc ha stabilito che l’Indice di liquidità con parametri nella norma è condizione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato. Nonostante il ricorso inoltrato dal presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, quindi, la quasi totalità dei club ha ottemperato a quanto richiesto dalla Figc. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) . È l’unica società a non aver ottemperato alle richieste Tutte le società di A, tranne la, hanno depositato la documentazione richiesta per la verifica del contestatodi(rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine), calcolato sulla base della situazione patrimoniale al 31 marzo 2022. Lo riferisce l’ANSA sottolineando che la scadenza per presentarlo è fissata a mezzanotte. La Figc ha stabilito che l’dicon parametri nella norma è condizione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato. Nonostante il ricorso inoltrato dal presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, quindi, la quasi totalità dei club ha ottemperato a quanto richiesto dalla Figc. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportface2016 : Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la #Lazio non ha depositato la documentazione. Da quest'anno è obb… - modernormale : RT @Vojjjjj: from: ssllazio@gmail.com to: seria@gmail.com object: lista giocatori x indice di liquidità body: Ciao, ti invio la lista dei g… - enzolampard : L’indice di Liquidità è tornato più forte che mai… - _Ronacs : RT @SkySport: Indice di liquidità, tutte le squadre di A depositano il documento. Manca solo la Lazio #SkySport #Lazio #SerieA #SkySerieA h… - LUKISM0 : RT @Vojjjjj: from: ssllazio@gmail.com to: seria@gmail.com object: lista giocatori x indice di liquidità body: Ciao, ti invio la lista dei g… -