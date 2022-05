Incidenti sul lavoro, i dati Inail: tra gennaio e aprile 254mila infortuni, +48% sullo stesso periodo 2021. I morti sono 261, in lieve calo (Di martedì 31 maggio 2022) Nei primi quattro mesi del 2022 sono salite del 48%, a 254.493, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail. Di queste 261 hanno avuto esito mortale: in questo caso si registra, a differenza di quanto era avvenuto nel primo trimestre, un calo rispetto allo stesso periodo del 2021, con 45 casi in meno. Si tratta comunque di più di due lavoratori al giorno che non sono tornati a casa. Nel dettaglio i dati rilevati al 30 aprile, “pur nella provvisorietà dei numeri”, sottolinea l’istituto, mostrano un incremento dei casi in itinere, passati da 48 a 70, mentre quelli in occasione di lavoro sono scesi da 258 a 191. La diminuzione ha riguardato l’industria e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Nei primi quattro mesi del 2022salite del 48%, a 254.493, le denunce dio sulpresentate all’. Di queste 261 hanno avuto esito mortale: in questo caso si registra, a differenza di quanto era avvenuto nel primo trimestre, unrispetto allodel, con 45 casi in meno. Si tratta comunque di più di due lavoratori al giorno che nontornati a casa. Nel dettaglio irilevati al 30, “pur nella provvisorietà dei numeri”, sottolinea l’istituto, mostrano un incremento dei casi in itinere, passati da 48 a 70, mentre quelli in occasione discesi da 258 a 191. La diminuzione ha riguardato l’industria e ...

RagnacciG : Eh ma gli incidenti domestici.. Sul tetto de coppi del 1300 con le ciavatte monouso de carta a levà zozzerie. - Soulex74 : @MadameA02 Infatti si muore di incidenti sul lavoro,non di lavoro. Credo intendesse questo. - p_dominici : RT @UILofficial: 261 morti sul lavoro in 4 mesi, secondo gli ultimi dati Inail. Sono morti per scelte sbagliate, non per “incidenti”. Il la… - PuntoSicuro : Incidenti sul lavoro: a colpo d'occhio #Incidentisullavoro #infortunilavoro #sicurezzamacchine #ATS - FenealuilLecce : RT @UILofficial: 261 morti sul lavoro in 4 mesi, secondo gli ultimi dati Inail. Sono morti per scelte sbagliate, non per “incidenti”. Il la… -