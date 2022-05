Inail 2022, aumentano gli incidenti sul lavoro: 254 mila in 4 mesi. I morti sono stati 261 (Di martedì 31 maggio 2022) Tra gennaio e aprile le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail sono state 254.493 (+48,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021), quando erano state 171.870. Di queste, 261 denunce riguardano morti. Le vittime sono 45 in meno rispetto alle 306 registrate nel primo quadrimestre del 2021. I dati sono provvisori e, quindi, il confronto richiede «cautele». I dati sono chiarissimi e indicano un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2021, sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, che sono passati dai 152.859 del 2021 ai 230.357 del 2022 (+50,7 per cento), sia di quelli in itinere, cioè avvenuti nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, che ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) Tra gennaio e aprile le denunce di infortunio sulpresentate all’state 254.493 (+48,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021), quando erano state 171.870. Di queste, 261 denunce riguardano. Le vittime45 in meno rispetto alle 306 registrate nel primo quadrimestre del 2021. I datiprovvisori e, quindi, il confronto richiede «cautele». I datichiarissimi e indicano un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2021, sia dei casi avvenuti in occasione di, chepassati dai 152.859 del 2021 ai 230.357 del(+50,7 per cento), sia di quelli in itinere, cioè avvenuti nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di, che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Oltre 254mila gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail nel primo quadrimestre del 2022, le vittime sono 261. I… - _amblav : INAIL, in aprile i contagi sul lavoro da COVID-19 sono in aumento del 6,3% e dall’inizio pandemia i casi sono 260mi… - ConsulenzaInteg : Salute e Sicurezza sul Lavoro Edizioni INAIL - 2022 I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle imprese: me… - cristhianebasta : RT @abuzzo3: Sostiene #inail che nel primo quadrimestre 2022 si sono registrati sul #lavoro 2086 infortuni e 2,1 decessi..al giorno. - CandelliAngelo : Acciaierie d’Italia con INAIL Puglia per la salute e sicurezza sul lavoro -